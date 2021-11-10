Образовательный центр для одаренных детей откроется на базе лицея имени Кирилла и Мефодия в Смоленске

Образовательный центр для одаренных детей откроется на площадке лицея имени Кирилла и Мефодия в Смоленске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2017 году в Смоленской области по аналогии с образовательным центром поддержки одаренных детей «Сириус» была создана областная Ассоциация по выявлению, развитию и профориентации мотивированных детей и молодежи «Смоленский Олимп». Его образовательные смены проходили на разных площадках, в том числе, на базе лицея имени Кирилла и Мефодия. Участниками этих смен стали дети из разных уголков Смоленщины. Они неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса «Большие вызовы», который традиционно проводится на базе «Сириуса».

В продолжение этой работы губернатор Алексей Островский дал поручение профильным подчиненным подготовить заявку на участие в нацпроекте «Образование» по созданию Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Заявка получила одобрение Министерства просвещения – на оснащение Центра, который откроется в 2022 году на площадке лицея имени Кирилла и Мефодия, региону выделят средства из федерального бюджета. «Ядром» Центра будет «Смоленский Олимп» и все его наработки и лучшие практики.

– Рассчитываю, что создаваемый Региональный центр станет эффективным инструментом по выявлению одаренных детей, обеспечит их поддержку и сопровождение, а также будет являться дополнительной площадкой для подготовки наших ребят к участию во Всероссийских предметных олимпиадах, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

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