Жительница Смоленска Пелагея Мячина отпраздновала 100-летний юбилей. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Пятого ноября ветеран Великой Отечественной войны Пелагея Мячина отметила 100-летний юбилей, рассказали в пресс-службе городской администрации. Пенсионерка живет в Заднепровском районе.

Во время войны она работала для фронта, а после окончания – трудилась в сфере образования – работала учителем биологии в течение 35 лет.

В день векового юбилея женщина получила поздравления от президента Владимира Путина, губернатора Алексея Островского, главы Смоленска Андрея Борисова, администрации Заднепровья.

Ранее в Смоленске ветеран отметил 103-й день рождения. Михаила Павлова поздравили с праздником сотрудники регионального УМВД.