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Общество10 ноября 2021 16:49

Школы Смоленской области вернутся к обычному режиму работы с 11 ноября

Образовательные учреждения региона выйдут с «каникул» уже завтра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Школы Смоленской области вернутся к обычному режиму работы с 11 ноября.

Школы Смоленской области вернутся к обычному режиму работы с 11 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школы и детские сады Смоленской области с 11 ноября 2021 начнут работу в обычном режиме, сообщили в департаменте по образованию и науке.

Учебный процесс будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области не продлят период нерабочих дней после 10 ноября. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут быть не только возобновлены, но и усилены.