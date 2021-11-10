Школы Смоленской области вернутся к обычному режиму работы с 11 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школы и детские сады Смоленской области с 11 ноября 2021 начнут работу в обычном режиме, сообщили в департаменте по образованию и науке.

Учебный процесс будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области не продлят период нерабочих дней после 10 ноября. В случае ухудшения эпидситуации ограничения могут быть не только возобновлены, но и усилены.