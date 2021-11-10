Объём производства фруктов и ягод в Смоленской области увеличится почти в три раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Алексей Островский провёл встречу со своим профильным заместителем Александром Царевым. Темой обсуждения стали вопросы развития садоводства и господдержки сельхозтоваропроизводителей, занятых в этой отрасли, в первую очередь, с точки зрения производства витаминной продукции и обеспечения смолян фруктами и ягодами.

– На данный момент мы видим большой интерес со стороны инвесторов к этому направлению. Для его успешного развития на Смоленщине есть все условия - выгодное географическое положение и благоприятный климат, а также наличие торфяных месторождений, что крайне важно для улучшения физических и химических показателей грунта, – написал губернатор на своей странице в соцсетях.

В 2020 году объем производства плодов и ягод в регионе превысил 240 тонн. По итогам нынешнего года ожидается увеличение этого показателя до 700 тонн. Общая посадочная площадь, занятая промышленным садоводством, на данный момент составляет 280 гектаров, из них около 50% многолетних насаждений заложены за последние несколько лет. Меры господдержки на эти цели составили около 200 млн рублей.

За счёт средств в Кардымовском, Ярцевском, Гагаринском и Смоленском районах заложены яблоневые и фруктовые сады. В Новодугинском районе, помимо яблоневых садов, появилось современное плодохранилище с объемом хранения до 2 тысяч тонн. Теперь в планах инвестора – заложить питомник на площади в 21 гектар.

В Ярцевском районе приступили к выращиванию садовой земляники, в Рославльском – заложили первые 16 гектаров под голубику. Еще один инвестор собирается реализовать в Шумячском районе проект по закладке плантации голубики на площади 40 гектаров.

Работа по привлечению потенциальных бизнес-партнеров продолжится и в дальнейшем.

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