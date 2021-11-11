Под Смоленском 47-летний мужчина погиб после падения из окна первого этажа. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

7 ноября возле жилого дома по улице Гусева в Ельне обнаружили тело 47-летнего мужчины.

По предварительной информации, компания местных жителей распивала спиртные напитки в квартире, расположенной на первом этаже. В связи с неисправностью входной двери гости заходили в квартиру и выходили из неё через окно. Один из гостей, находясь в нетрезвом состоянии, попытался таким образом выйти на улицу, но упал на землю. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, его тело направлено в морг для установления причины смерти.

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