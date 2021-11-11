Дополнительный мобильный пункт вакцинации откроется в Смоленске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 11 ноября на базе Многофункционального центра, расположенного на ул. Индустриальная 2/13, откроется еще один пункт вакцинации против коронавируса.
В новом пункте будут работать 5 прививочных бригад, сообщили в профильном департаменте. Это позволит сократить время ожидания в очереди на прививку до минимума. При этом зона ожидания оборудована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Заполнить анкету и согласие на вакцинацию смолянам помогут волонтеры-студенты ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой».
Сделать прививку в новом мобильном пункте вакцинации можно:
– в пн-сб с 10:00 до 17:00;
– в ср с 10:00 до 19:00.
Напомним, что в Смоленске работают еще три мобильных прививочных пункта на базе ТЦ «Байкал», ТЦ «Мануфактура» и СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный».
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