Дополнительный мобильный пункт вакцинации откроется в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 ноября на базе Многофункционального центра, расположенного на ул. Индустриальная 2/13, откроется еще один пункт вакцинации против коронавируса.

В новом пункте будут работать 5 прививочных бригад, сообщили в профильном департаменте. Это позволит сократить время ожидания в очереди на прививку до минимума. При этом зона ожидания оборудована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Заполнить анкету и согласие на вакцинацию смолянам помогут волонтеры-студенты ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой».

Сделать прививку в новом мобильном пункте вакцинации можно:

– в пн-сб с 10:00 до 17:00;

– в ср с 10:00 до 19:00.

Напомним, что в Смоленске работают еще три мобильных прививочных пункта на базе ТЦ «Байкал», ТЦ «Мануфактура» и СОГАУ «Дворец спорта «Юбилейный».

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