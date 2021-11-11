Водитель лесовоза погиб в ДТП на трассе М-1 в Сафоновском районе. Фото: «Анти ДПС 67, Смоленщина» в соцсетях.

Авария произошла около 17:00 в среду, 10 ноября. На федеральной трассе М-1 в Сафоновском районе столкнулись легковушка и большегруз.

По словам очевидцев, несколько автомобилей слетели с трассы, а лесовоз развернуло. Из-за ДТП дорога оказалась перекрыта. Водитель лесовоза погиб на месте происшествия.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском 47-летний мужчина погиб после падения из окна первого этажа. Из-за неисправности входной двери смолянин вышел из квартиры через оконный проем.