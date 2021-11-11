Бывший главред газет Сафоновского и Ельнинского районов Владимир Чумаков ушёл из жизни. Фото: «Нетипичный чёрный список Сафоново-Дорогобуж» в соцсетях.

Ушёл из жизни заслуженный работник культуры РФ, в прошлом – главный редактор газет Ельнинского и Сафоновского районов Владимир Александрович Чумаков. Об этом сообщили коллеги журналиста.

Владимир Чумаков родился 20 июня 1937 года в деревне Рыжевка Починковского района. Общий стаж руководства газетами Владимира Александровича составляет 33 года, 25 из которых – «Сафоновской правдой». По записям в трудовой книжке он отдал журналистике более 40 лет.

– Ушел из жизни авторитетный журналист, настоящий профессионал своего дела, мудрый, чуткий, отзывчивый руководитель, правдивый, честный и справедливый человек, – написали коллеги Владимира Александровича.

Его последние материалы выходили на страницах «Сафоновской правды» и после его выхода на пенсию.

Владимир Чумаков скончался в возрасте 84 лет.

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