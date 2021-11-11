В Смоленске на трёх улицах отключат воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 12 ноября, в связи с ремонтными работами в Ленинском районе отключат воду.

По сообщению СМУП «Горводоканал», с 9:30 до окончания работ водоснабжения не будет по следующим адресам:

– улица Нахимова дома 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24а;

– Чуриловский тупик дом 2;

– улица Нормандии-Неман дом 26в.

Снижение давления в сетях на улицах Багратиона и Нарвская.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

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