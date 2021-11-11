Ремонтные работы завершились в Дорогобужской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Дорогобужской центральной районной больнице закончился ремонт. В частности, в ФАПе, расположенном в селе Алексино, и в здании хирургического корпуса в Верхнеднепровском отремонтировали кровлю. Также в поселке городского типа обновили помещения женской консультации и лаборатории, рассказали в профильном департаменте.

В здании в самом райцентре заменили крышу, обновили фасад и часть помещений.

Все работы выполнены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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