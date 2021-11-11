Фура с тремя тоннами одноразовой посуды загорелась на ходу в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Утром в среду, 10 ноября, сотрудники МЧС тушили полыхающий на 158 километре трассы М-1 прицеп от фуры. О возгорании водителю по рации сообщили коллеги, двигающиеся позади.

Мужчина остановил транспортное средство, отцепил прицеп и отогнал «голову» на безопасное расстояние. После этого дальнобойщик и другие автомобилисты пытались потушить огонь огнетушителями, сообщив о происшествии пожарным.

Пламя разгорелось моментально, так как внутри прицепа находились изделия из пластмассы. По указанному адресу прибыли огнеборцы 21 пожарно-спасательной части.

Ближе к десяти часам дня была объявлена полная ликвидация пожара. Уцелел лишь металлический каркас, 3 тонны одноразовой посуды уничтожено. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Основная рассматриваемая причина возгорания – техническая неисправность механизмов.

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