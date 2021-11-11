578 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 11 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, за сутки коронавирусом заразились 578 смолян, общее число заболевших достигло 68 286.

Зафиксировано 4 случая с летальным исходом, всего 2 004 человека погибли. За все время пандемии успешно справились с болезнью 49 853 пациента.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 794 человека, из них 15 800 – на самоизоляции, 1 994 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что дополнительный мобильный пункт вакцинации откроется в Смоленске. В новом пункте будут работать 5 прививочных бригад.