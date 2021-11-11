На МЖД завершили подготовку железнодорожной инфраструктуры к зиме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЖД завершила подготовку к зиме железнодорожной инфраструктуры. Для профилактики возникновения при низких температурах микротрещин на рельсах рельсошлифовочным поездом специальным составом обработано 1,7 тыс. км пути. На станциях проведен контроль работы системы компрессорных устройств для обдува стрелочных переводов. В этом году на 39 станциях установлено 40 новых конструкций по производству сжатого воздуха, 586 новых стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой и электрообогревом.

В рамках подготовки инфраструктуры к зиме железнодорожниками проверено 5,5 тыс. км контактной сети всех главных путей. Особое внимание уделялось проверке контактной сети повышенным нажатием, поскольку зимой при низких температурах из-за наледи и инея ухудшаются условия токосъёма.

– Гололед является одним из основных погодных факторов, который зимой может негативно повлиять на работу железнодорожного транспорта. Для недопущения образования наледи на контактной сети предусмотрен комплекс профилактических мер. К работе зимой подготовлены 24 вибропантографа, которые обеспечат очистку контактных проводов от наледи толщиной 2 – 3 мм, 59 установок механической очистки гололеда (МОГ). На подстанциях проверены схемы профилактического подогрева контактной подвески, которая в случае необходимости позволит избежать обледенения на 2 тыс. км контактной сети, – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Кроме того, в парке путевых машин к работе подготовлено более 150 единиц различной снегоуборочной техники, сформированы мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях.