В Смоленской области ввели QR-коды для посещения организаций общественного питания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». В первую очередь они коснулись организаций общественного питания. Независимо от количества посадочных мест, на них распространяется требование оказывать услуги посетителям только при предъявлении одного из следующих документов:

– сертификата о вакцинации против COVID-19;

– справки перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более полугода;

– отрицательный результат теста на COVID-19 (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

– справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации.

Кроме того, смоляне по-прежнему обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, при предъявлении перечисленных выше медицинских справок.

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