В Смоленской области задержали подозреваемых в сбыте крупной партии наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В полицию поступила информация о поставке наркотических средств на территорию региона.

Информация подтвердилась, сотрудники ГИБДД задержали двоих подозреваемых ночью на автодороге М-1 «Москва-Минск».

В ходе досмотра у одного из мужчин нашли наркотическое вещество, приготовленное к сбыту. Полицейские установили, что ранее подозреваемые организовали тайники с наркотиками на территории Гагарина, которые позже были изъяты в полном объеме.

Все изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в 140 свертках находилось наркотическое средство общей массой более 239 граммов.

Задержанных доставили в УМВД России по Смоленской области для дальнейшего разбирательства. Ими оказались 33-летний и 20-летний уроженцы одной из республик ближнего зарубежья.

Расфасованную партию мужчины собирались сбыть посредством «закладок» на территории Смоленской области.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

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