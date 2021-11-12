В Смоленске полиция устанавливает свидетелей ДТП с пострадавшим 14-летним подростком. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла 2 ноября около 18:15 возле дома №3А по улице Московское шоссе в Смоленске.

65-летний водитель автомобиля «ВАЗ», государственный регистрационный знак Е 532 КК 67, сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход получил травмы.

УМВД России по Смоленской области просит возможных очевидцев и свидетелей происшествия оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35.

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