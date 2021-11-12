Дожди и гололедица ожидаются в Смоленской области 12 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 12 ноября, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. На территории региона возможен мокрый снег, днем ожидаются кратковременные дожди. Местами образуется слабый гололед, ГУ МЧС по Смоленской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дорогах.

В отдельных районах ляжет туман. Ветер подует юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +3°C…+8°C.

В Смоленске: +5°C…+7°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, будет расти.

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