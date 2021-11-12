В Смоленске на пересечении улиц Шевченко и Румянцева отключили светофоры. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В пятницу, 12 ноября, на перекрестке улиц Шевченко-Румянцева из-за ремонтных работ электросетей отключили светофоры.

Об этом сообщает СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.

Регулировщики не будут работать с 9:00 до 17:00. Кроме того, светофор отключили на улице Шевченко в районе дома №44.

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