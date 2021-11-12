577 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 12 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки на территории Смоленской области выявили 577 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 68 863. Данные опубликовал столичный Оперштаб.

За сутки погибли 5 человек, всего 2 009 не справились с заболеванием. Выздоровели с начала пандемии – 50 039.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 17 708 человек, из них 15 722 – в режиме самоизоляции, 1 986 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ввели QR-коды для посещения организаций общественного питания. Помимо одной из справок, посетители должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.