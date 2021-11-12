В Смоленской области мужчина оставил тело убитого знакомого в машине возле больницы. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в салоне автомобиля, припаркованного на территории центральной районной больницы в Сычёвке.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что 52-летний местный житель скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Сотрудники полиции установили, что 4 ноября погибший пришёл в гости к своей бывшей сожительнице в дом на улице Григорьева. В это время в квартире находился их общий 52-летний знакомый. Между мужчинами произошла ссора, обвиняемый избил своего товарища, нанося удары руками по голове.

Через некоторое время пострадавшему стало плохо, и знакомые на машине повезли его в больницу, однако по дороге мужчина скончался. Тогда они оставили его в автомобиле возле больницы, а сами ушли.

Личность и местонахождение подозреваемого были установлены, 9 ноября ранее судимого 32-летнего смолянина задержали, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области. Он объяснил свой поступок личной неприязнью к потерпевшему.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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