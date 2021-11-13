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Общество13 ноября 2021 8:07

В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Шевченко

На участке пройдут работы по строительству газопровода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Шевченко. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске ограничат движение транспорта по улице Шевченко. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

13 ноября в связи с проведением работ по строительству газопровода среднего давления ограничат движение транспорта по улице Шевченко. Дорога будет перекрыта в районе домов 79а и 81а.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ограничение продлится с 7:00 до 22:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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