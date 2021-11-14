Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии в Смоленске. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

О потопе на участке оживлённой дороги, который привёл к перекрытию нескольких полос на улице Шевченко, сообщили автомобилисты в соцсетях. По словам смолян, экскаватор задел трубу, из-за чего произошёл прорыв.

Прокуратура Смоленской области начала проверку по данному факту. По итогам, при наличии достаточных оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ограничат движение транспорта по улице Шевченко. На участке пройдут работы по строительству газопровода.