В Смоленске жители трёх улиц останутся без холодной воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщению СМУП «Горводоканал», в понедельник, 15 ноября, в областном центре на трёх улицах отключат холодную воду.

Водоснабжения не будет с 10:00 до окончания работ. Отключение произойдёт на улице Реввоенсовета, Мало-Штабном переулке и переулке Реввоенсовета.

Доставка воды будет организована. Телефоны АДС: 38-18-50 и 70-50-62.

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