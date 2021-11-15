СК и прокуратура начали проверку информации о неоказании медпомощи ребёнку в Сафонове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники региональных управлений Следственного комитета и прокуратуры начали проверки после информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному ребенку в Сафоновской ЦРБ.

Родители 2-месячной девочки рассказали в соцсетях о халатности врачей, из-за которой ребёнок мог погибнуть.

На приёме в инфекционном отделении больницы девочке назначили универсальное средство при пищевых отравлениях и расстройствах ЖКТ, после которого состояние ребёнка ухудшилось. Позже родители обратились в областную больницу, медики поместили девочку в реанимационное отделение. Сейчас её состояние стабилизировалось.

– В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

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