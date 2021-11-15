Смоленский следком проверит Хиславичскую ЦРБ после смерти пациента с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

СУ СК РФ по Смоленской области начал проверку обстоятельств смерти пожилого пациента с коронавирусом в Хиславичской ЦРБ.

Поводом послужил рассказ дочери пациента в соцсетях. Ее отцу, заболевшему коронавирусом, 6 дней пришлось ждать скорую помощь. После разговора с одной из медсестер по телефону, женщина приехала в больницу, чтобы помочь родственнику.

– Лежит мой отец, задыхаясь кашляет, кислород выставлен на цифре 2, маска лежит рядом. Я увеличила кислород до 8, положила отца на живот. Через 2 часа непрерывной подачи кислорода отец начал приобретать нормальный цвет кожи, — рассказала она.

Позже в больницу приехала главврач и попросила смолянку покинуть «красную» зону. Ночью мужчина скончался.

В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что СК и прокуратура начали проверку информации о неоказании медпомощи ребёнку в Сафонове. После назначений дежурного врача пациентка попала в реанимацию.