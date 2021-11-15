Жилой дом сгорел ночью в Рославльском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В первом часу ночи 15 ноября местные жители деревни Васьково Рославльского района проснулись от сильного треска. За окном полыхал дом соседей. О случившемся они сообщили пожарным.

По указанному адресу прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Полностью охваченное пламенем одноэтажное деревянное строение спасти уже было невозможно. Пожар ликвидировали.

Собственники накануне посещали дом и протапливали печь, постоянно они в нем не проживали. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, вероятнее всего возгорание произошло из-за её неисправности. Точная причина устанавливается.

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