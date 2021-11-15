Добровольцы помогли «переобуть» машину смолянке с ограниченными возможностями здоровья. Фото: smolensk.er.ru.

Доставка продуктов и лекарств пожилым смолянам, автоволонтерство в больницах давно стали привычными делами для активистов из Волонтерского центра «Единой России». Однако за полтора года существования организации деятельность добровольцев существенно расширилась.

«Часто нам звонят бабушки и дедушки, которым мы отвозим продукты первой необходимости, просят помочь в каких-то бытовых делах. Например, летом наши активисты на автомобиле Центра ездили с одинокой пенсионеркой на кладбище в Краснинский район - устанавливали лавку на могиле родственника. Ребятам не сложно, а для пожилых смолян это действительно важные и порой невыполнимые задачи», - рассказал руководитель Волонтерского центра Андрей Моргунов.

В эти выходные в Центр позвонила добрая знакомая – Светлана Евгеньевна. В пиковой период первой волны смолянка и сама была волонтером, на личном транспорте развозила врачей. Доброму делу не помешали проблемы со здоровьем - женщина на пенсии по инвалидности. Сейчас помощь потребовалась ей самой, нужно было поменять летнюю резину на зимнюю.

«После снятия локдауна наш Центр вернулся к пятидневному формату работы. Несмотря на это волонтеры оперативно откликнулись и выехали на место в выходной день», - отметил Андрей Моргунов, который вместе с активистами занимался шиномонтажом.

Три пары мужских рук, несколько часов работы и автомобиль, на которым было совершено немало бескорыстных поездок, снова в строю. По словам Светланы, на нем она готова отправиться в поликлиники в самое ближайшее время, чтобы помочь врачам попасть на приемы к пациентам, которые проходят лечение на дому.

Напомним, связаться с волонтерами можно по номеру: +7 (4812) 31-95-13. Сообщение также можно оставить в социальных сетях Центра.