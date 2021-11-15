Беспокойный сосед держит в страхе жильцов многоквартирного дома в Сафонове. Фото: «Нетипичный чёрный список Сафоново-Дорогобуж» ВКонтакте.

Жильцы жилого дома №2 во 2 микрорайоне в Сафонове пожаловались на беспокойного соседа в соцсетях. Они рассказали, что каждый день и ночь из его квартиры раздается жуткий грохот.

По словам смолян, мужчина неоднократно поджигал интернет-стояки в подъезде, а также выбрасывал водопроводные трубы, отрезанные лапы котов, жженые палки и мусор на лестничную площадку. Местные жители отмечают, что никто из правоохранительных органов и медицинских служб не реагировал на коллективные обращения, сообщая, что это не входит в их обязанности.

– Недавно благодаря бдительным жильцам, была предотвращена катастрофа, которая могла унести жизни многих людей. И снова стучит, ему бесполезно говорить. Этому человеку всё равно на соседей.

Также мужчину нередко видят с ножами, он стоит на 1 этаже. Когда приезжает полиция или скорая, его нет дома или он не открывает дверь. Жильцы переживают за себя, своих детей и просят обратить внимание на буйного соседа и принять необходимые меры.

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