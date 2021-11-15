Руководитель смоленского СК наградил Викторию Макарову за помощь в спасении годовалой Люды Кузиной

Руководитель смоленского СК наградил Викторию Макарову за помощь в спасении Люды Кузиной. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Еще очень долго жители Смоленской области будут помнить историю маленькой девочки, которая в августе 2021 года пропала в Темкинском районе, и через несколько дней была обнаружена поисковиками в лесном массиве на расстоянии около 4 километров от дома.

После этого ее госпитализировали в ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница». Главврачом медучреждения на тот период являлась Макарова Виктория Николаевна. Именно благодаря ее высокому профессионализму и неравнодушию удалось оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшей без привлечения возможностей столичных медицинских учреждений и санавиации. Девочка быстро пошла на поправку и была выписана из больницы.

В настоящее время Виктория Макарова занимает должность и.о. заместителя губернатора Смоленской области и координирует вопросы здравоохранения в регионе.

В торжественной обстановке руководитель следственного управления Анатолий Уханов вручил Виктории Макаровой ведомственную медаль «За содействие» и поблагодарил ее за работу и полную отдачу делу.

В свою очередь Виктория Николаевна поблагодарила сотрудников СК России за проявленное внимание и высокую оценку ее работы.

В ходе встречи руководитель управления также обсудил с Викторией Николаевной эпидемиологическую обстановку в регионе, рассказали в пресс-службе СУ СК по Смоленской области. Анатолий Уханов рассказал о принятых в региональном ведомстве мерах по борьбе с коронавирусом и достигнутых результатах. Так, на данный момент 97 % сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19, и несмотря на сложную обстановку заболевших в управлении нет.

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