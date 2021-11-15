В Смоленске подвели итоги ремонта межквартальных проездов. Фото: smolensk.er.ru.

Более 40 межквартальных проездов. До этого года о ремонте этих участков не шло и речи - территории не попадали ни в одну из действующих программ: значительная часть из них юридически не была размежевана и не имела собственника. В 2021 по обращению «Единой России» на их обновление выделили 200 миллионов рублей из регионального бюджета. Прежде всего в списки на реконструкцию включили проезды к соцзначимым учреждениям.

Работы на объектах начались летом – обустройство дорог, пешеходных зон и переходов, установка освещения. Объем работ был большой - на некоторых проездах, как возле гимназии №4, банально не было удобных тротуаров, стоянок для автомобилей.

«Раньше были сплошные ямы, невозможно было к школе проехать. Сейчас все заасфальтировали. Многие забирают детей на машинах, и стало в разы комфортнее – и родителям, и педагогам», - делятся смоляне.

Однако ремонт «межкварталок» не обошелся без подводных камней. Необходимо было наладить контакт жителей и подрядных организаций, постоянно следить за ходом реконструкции – этим занялись депутаты горсовета с конца июня. В свою очередь депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов, как основной инициатор проекта, призвал их в усиленном режиме проводить мониторинг на участках.

«Первый опыт ремонта межквартальных проездов в Смоленске оставил двоякое ощущение. С одной стороны, программа просто необходима городу, жители постоянно об этом говорят. Но реализация, увы, несмотря на постоянный контроль со стороны депутатского корпуса, оказалась на крайне низком уровне. Я считаю необходимым продолжить программу ремонта и в следующем году. Надеюсь, что Администрация города сможет сделать так, чтобы не было неприятного осадка», - поделился Неверов в своих социальный сетях.

Депутаты выезжали на объекты, участвовали в еженедельных совещаниях, реагировали на обращения смолян.

«Мы впервые столкнулись с таким масштабным проектом. Было много сложных моментов – невыполнение сроков подрядчиками, строительный мусор во дворах после ремонта и другие неудобства, с которыми вынуждены были столкнуться жители. Все эти вопросы мы обсуждали на заседаниях штаба и выезжали на объекты, чтобы отработать проблемы и предотвратить их в 2022 году. Сейчас мы пониманием, что необходимо дифференцировать многие вещи, учитывать очередность ремонта и ставить конкретные задачи, чтобы работы выполнялись без задержек. Подрядчик не должен приходить на объект, срезать асфальт и после пропадать на два месяца, оставив грязь на дорогах. Прежде всего, необходимо минимизировать дискомфорт смолян и провести работу над ошибками – этим мы будем руководствоваться в будущем году», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Николай Шумейко.

В Смоленске подвели итоги ремонта межквартальных проездов. Фото: smolensk.er.ru.

В этом году часть объектов пилотного проекта сдают с серьезным опозданием. Завершить последний, 41 проезд, должны были еще 15 октября. Но на двух участках по улице Соколовского работы идут до сих пор – на подрядчиков наложили штрафы, и они заверили, что до 15 ноября там появится ровный асфальт.

Несоблюдение сроков строители оправдывают дополнительными работами, которые не были учтены в смете и легли на их плечи.

«Это разбор прилегающих коммуникаций, которые мешали проехать спецтехнике, а также обустройство подходов к подъездам, о чем нас просят смоляне лично, и хотя это работа управляющих компании, мы со свой стороны старались помочь, чем могли», - пояснил один из подрядчиков.

Работы на межквартальных проездах сопряжены с благоустройством дворов, согласилась замглавы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко:

«Мы ремонтируем проезды за счет дорожного фонда, который не подразумевает преображение еще и прилегающих территорий – установку малых архитектурных форм, лавочек и урн. Хотя, как мы видим из сложившейся ситуации, в этом есть потребность. Возможно, необходимо рассмотреть иные возможные источники, чтобы мы могли проводить эти работы, в том числе, и за счет субсидий на благоустройство – это позволит расширить спектр выполняемых работ, синхронизировать ремонт проезда и приведение в порядок смежных участков».

Также замглавы по городскому хозяйству отметила, что большая часть объектов пилотного проекта была сдана в срок.

Напомним, в 2022 году реконструкция «межкварталок» в Смоленске будет продолжена. Планируют благоустроить еще 56 проездов.