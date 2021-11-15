Холодную воду отключат в трёх домах на улице Нахимова в Смоленске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во вторник, 16 ноября, в областном центре не будет холодного водоснабжения, сообщили в СМУП «Горводоканал».
Воды не будет с 10:00 и до окончания работ на улице Нахимова в домах 12, 14, 16.
Доставка воды будет организована. Телефоны АДС: 38-18-50 и 70-50-61.
Читай также: губернатор Алексей Островский поручил убрать шлагбаум на парковке у Владимирской набережной. Предположительно, его установили хозяева расположенной рядом гостиницы.