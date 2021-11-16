Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 5:08

В Смоленске СК начал проверку по факту нападения собаки на ребёнка

Агрессивное животное укусило 10-летнего мальчика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске СК начал проверку по факту нападения собаки на ребёнка.

В Смоленске СК начал проверку по факту нападения собаки на ребёнка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следком организовал доследственную проверку по информации в соцсетях и СМИ о том, что бездомная собака укусила ребенка в Смоленске. Нападение бродячего животного на 10-летнего мальчика произошло в одном из дворов Краснинского переулка.

– В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что беспокойный сосед держит в страхе жильцов многоквартирного дома в Сафонове. Мужчина ходит с ножами, шумит, выбрасывает отрезанные лапы котов и мусор на лестничную площадку.