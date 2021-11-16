Заморозки ожидаются в Смоленской области 16 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 16 ноября, в Смоленской области будет переменная облачность, сообщили в смоленском ЦГМС. Преимущественно без осадков. Утром местами ляжет туман. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 754 мм рт. столба, будет падать.

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