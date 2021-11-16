582 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 16 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число заболевших составляет 71 169 с начала пандемии, за сутки коронавирусом заразились 582 жителя региона.

Выздоровели за все время 50 775 человек, погибли – 2 027. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки не справились с заболеванием 7 смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 817 человек, из них 15 909 – в режиме самоизоляции, 1 908 – в стационаре.

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