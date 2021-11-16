290 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В областной администрации подвели итоги регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который вышел на финальную стадию. На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено 290 млн рублей. За счет средств в городах и поселках Смоленщины проведено благоустройство 74 дворов и 34 общественных территорий – детских и спортивных площадок, парков, скверов, памятных мест, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В областном центре преобразования коснулись сквера имени Ивана Ефимовича Клименко в центре города, а также парка «Соловьиная роща», где оборудовали инклюзивную площадку для детей с особенностями развития. В Кардымове, Холм-Жирковском, Духовщине и Печерске появились новые спортивные площадки, в Голынках и Монастырщине – площадки для отдыха. В Хиславичах привели в достойный вид Сквер Памяти, в Шумячах – Парк Героев, в Вязьме – Сквер доблестным предкам 1812 года. Эти и другие работы проведены в 31 муниципальном образовании.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

К настоящему времени контракты не исполнены на четырёх объектах, отметил глава региона. Работы ещё ведутся в Сафоновском (сквер у памятника Воинам-интернационалистам), Починковском (сквер возле Аллеи Героев), Рославльском (пешеходная зона по 5-му переулку Мичурина) и Сычевском (зона отдыха на ул.Октябрьской) районах.

– Рассчитываю, что их главы правильно воспримут мой посыл и совместно с руководителями подрядных организаций активизируют работу в данном направлении, чтобы завершить все мероприятия по благоустройству в кратчайшие сроки. Времени для их проведения было более чем достаточно, – написал Островский.

В 2022 году планируется отремонтировать 44 дворовых и 35 общественных территорий, в том числе, завершить благоустройство скверов у ДК «Сортировка» и кинотеатра «Октябрь» в Смоленске.

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