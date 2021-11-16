Можно ли устроиться в филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»? Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» объявил о вакансиях в населенных пунктах Смоленской области. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляется компенсация найма жилья.
Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.
Филиалу ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» на постоянную работу требуются:
в г. Смоленск:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Водитель кат В,С
Тракторист
Машинист БКСМ
Специалист пункта работы с потребителями
Техник службы механизации
Специалист маркетинга
в пгт. Красный:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Инженер
Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Сафоново:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Водитель В, С
Мастер бригады по эксплуатации ВЛ
в пгт. Кардымово:
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Электромонтер по испытаниям и измерениям
в пгт. Холм-Жирки:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Мастер бригады по диагностике
в т. Ельня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Рославль:
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Диспетчер
в г. Ярцево:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Инженер
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Мастер бригады по эксплуатации ТПиРП
в г. Духовщина:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Диспетчер
в г. Дорогобуж:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Диспетчер
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Вязьма:
Машинист БКСМ (тракторист)
Слесарь по ремонту автомобилей
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации кабельных линий
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
Электромонтер оперативно-выездной бригады
в п. Ершичи:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Гагарин:
Электромонтер по эксплуатации кабельных лини
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Диспетчер
Матер бригады по диагностике оборудования
в п.Угра:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Сычевка:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Мастер бригады эксплуатации распределительных сетей
в п. Новодугино:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в п. Темкино:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Мастер бригады эксплуатации распределительных сетей
в г. Починок:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Ельня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей
в п. Глинка:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер оперативно-выездной бригады
г. Рудня:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
г. Велиж:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
г. Демидов:
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Монастырщина:
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Шумячи:
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электромонтер оперативно-выездной бригады
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей