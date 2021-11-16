Можно ли устроиться в филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»? Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» объявил о вакансиях в населенных пунктах Смоленской области. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляется компенсация найма жилья.

Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.

Филиалу ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» на постоянную работу требуются:

в г. Смоленск:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Водитель кат В,С

Тракторист

Машинист БКСМ

Специалист пункта работы с потребителями

Техник службы механизации

Специалист маркетинга

в пгт. Красный:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Инженер

Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Сафоново:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Водитель В, С

Мастер бригады по эксплуатации ВЛ

в пгт. Кардымово:

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по испытаниям и измерениям

в пгт. Холм-Жирки:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Мастер бригады по диагностике

в т. Ельня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Рославль:

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Диспетчер

в г. Ярцево:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Инженер

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Мастер бригады по эксплуатации ТПиРП

в г. Духовщина:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Диспетчер

в г. Дорогобуж:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Диспетчер

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Вязьма:

Машинист БКСМ (тракторист)

Слесарь по ремонту автомобилей

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации кабельных линий

Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

Электромонтер оперативно-выездной бригады

в п. Ершичи:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Гагарин:

Электромонтер по эксплуатации кабельных лини

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Диспетчер

Матер бригады по диагностике оборудования

в п.Угра:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Сычевка:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Мастер бригады эксплуатации распределительных сетей

в п. Новодугино:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в п. Темкино:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Мастер бригады эксплуатации распределительных сетей

в г. Починок:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Ельня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей

в п. Глинка:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер оперативно-выездной бригады

г. Рудня:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

г. Велиж:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

г. Демидов:

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Монастырщина:

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Шумячи:

Электромонтер по испытаниям и измерениям

Электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей