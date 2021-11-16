Под Смоленском у подсобного рабочего оторвало руку в цеху. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

В середине октября подсобный рабочий вяземской организации выполнял работы на перерабатывающем грануляторе в производственном цеху.

Мужчина взял двумя руками пластиковые ленты и стал их засыпать в резервуар для подачи сырья, однако ленты одновременно намотались на его правую руку и движущийся вал гранулятора, в результате чего правая рука рабочего была затянута в бункер экструдера.

Пострадавший получил телесные повреждения в виде травматического отрыва и размозжения правого предплечья.

Предварительно установлено, что руководство организации допустило мужчину к выполнению работ, не предусмотренных его должностными обязанностями. Ответственные лица не предприняли должные меры к организации безопасного рабочего места сотрудника и обеспечению его средствами индивидуальной защиты.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью работника.

– В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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