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Общество16 ноября 2021 12:43

Голосование за логотип Реадовского парка стартовало в Смоленске

В творческом конкурсе по разработке современной символики парка представлено 34 работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Голосование за логотип Реадовского парка стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Голосование за логотип Реадовского парка стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленске проводится творческий конкурс по разработке современной символики Реадовского парка, которая будет отражать его уникальность и отвечать актуальным тенденциям в сфере дизайна и коммуникаций. В нем представлено 34 работы.

Отдать свой голос за наиболее понравившуюся концепцию можно на сайте. Там же можно ознакомится с каждым из проектов и его автором подробнее, посмотреть варианты применения логотипа на практике, сообщили в администрации города.

Окончательный вердикт вынесет профессиональное экспертное жюри. Результаты станут известны 25 ноября.

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