Голосование за логотип Реадовского парка стартовало в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В Смоленске проводится творческий конкурс по разработке современной символики Реадовского парка, которая будет отражать его уникальность и отвечать актуальным тенденциям в сфере дизайна и коммуникаций. В нем представлено 34 работы.

Отдать свой голос за наиболее понравившуюся концепцию можно на сайте. Там же можно ознакомится с каждым из проектов и его автором подробнее, посмотреть варианты применения логотипа на практике, сообщили в администрации города.

Окончательный вердикт вынесет профессиональное экспертное жюри. Результаты станут известны 25 ноября.

Читай также: 290 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в Смоленской области. Благоустройство общественных территорий проведено в рамках реализации регпроекта.