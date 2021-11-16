Граффити с изображением ветерана Виктора Якунина появится в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Портрет ветерана Виктора Васильевича Якунина украсит фасад средней школы №22 на улице Фрунзе, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Артиллерист-зенитчик родился 26 ноября 1926 года. На фронт пошел в возрасте 16 лет. Воевал на 2-ом Белорусском фронте, был командиром орудия, участвовал в Вяземской операции, освобождал Польшу и Восточную Пруссию.

Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За боевые заслуги», орденом «Трудового Красного знамени» и другими юбилейными медалями.

Проект реализуется при поддержке смоленского отделения Следственнного комитета и фонда президентских грантов.

Серия граффити, посвященная известным смолянам – работа уличного художника Flash_one. Он уже изобразил портреты Потёмкина, Пржевальского, Азимова, Папанова, Шеина и Гагарина.

Ранее «КП» писала, что голосование за логотип Реадовского парка стартовало в Смоленске. В творческом конкурсе по разработке современной символики парка представлено 34 работы.