В Смоленске жители Ленинского района останутся без воды 18 ноября. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В четверг, 18 ноября, в областном центре отключат холодную воду.

В СМУП «Горводоканал» сообщили, что водоснабжения не будет с 9:30 утра и до окончания ремонтных работ.

Отключение коснётся жителей двух улиц:

улица Нормандия-Неман дом 1, 3, котельная 53,

улица Николаева дом 42а.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС 38-18-50, 70-50-61.

Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат в трёх домах на улице Нахимова в Смоленске. Об этом сообщили в «Горводоканале».