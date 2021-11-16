В Смоленске жители Ленинского района останутся без воды 18 ноября.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В четверг, 18 ноября, в областном центре отключат холодную воду.
В СМУП «Горводоканал» сообщили, что водоснабжения не будет с 9:30 утра и до окончания ремонтных работ.
Отключение коснётся жителей двух улиц:
улица Нормандия-Неман дом 1, 3, котельная 53,
улица Николаева дом 42а.
Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС 38-18-50, 70-50-61.
Ранее «КП» писала, что холодную воду отключат в трёх домах на улице Нахимова в Смоленске. Об этом сообщили в «Горводоканале».