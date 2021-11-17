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Общество17 ноября 2021 4:56

Смоленский ЦУР обработал более 21 тысячи обращений местных жителей

Наибольшее количество сообщений от смолян отмечается после проведения прямых эфиров на площадке Центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленский ЦУР обработал более 21 тысячи обращений местных жителей.

Смоленский ЦУР обработал более 21 тысячи обращений местных жителей.

Фото: Василий Вахрин

Центр управления регионом был создан 25 ноября 2020 года. Специалисты Центра на постоянной основе мониторят сообщения смолян в соцсетях и передают их ответственным органам власти.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с руководителем Центра Сергеем Королевым, в рамках которой стороны обсудили результаты работы Центра в 2021 году.

Год назад ЦУР приступил к работе в системе «Инцидент Менеджмент», и с того момента сотрудники Центра обработали более 21 тысячи обращений граждан. Заметно и увеличение количества запросов: за первый квартал 2021 года их поступило около 2 тысяч, во втором – почти 5 тысяч и в третьем квартале – более 8 тысяч. Наибольшее количество обращений от смолян, по словам руководителя Центра, отмечается после проведения прямых эфиров. Например, по итогам последней трансляции на площадке ЦУР с представителями Роспотребнадзора было обработано более 400 сообщений с помощью системы «Инцидент Менеджмент».

При этом, несмотря на рост числа сообщений, удалось сократить время ответа на них: раньше оно составляло около 6 часов 40 минут, сейчас средний показатель за год на час меньше.

Отдельно в рамках рабочей встречи рассматривался вопрос оказания содействия представителям органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований области специалистами ЦУР. Так, учреждениями совместно обработано более 32 тысяч обращений смолян на Госуслугах. Кроме того, при поддержке ЦУР для 8 профильных органов исполнительной власти региона разработаны 40 дорожных карт по устранению первопричин возникающих проблем. В настоящее время сотрудники Центра управления регионом готовят брендбук для ведения официальных страниц в соцсетях всех муниципальных образований области: каждый район будет иметь свою узнаваемую инфографику.

Сергей Королев также отметил, что более 360 сотрудников органов государственной власти региона прошли обучение по работе с обращениями граждан и ведению аккаунтов своих учреждений в соцсетях.

С августа было проведено 3 социологических исследования в онлайн-формате. Они затронули темы информационных предпочтений современной молодежи, работы общественного транспорта, а также вакцинации населения. Данная деятельность будет осуществляться и в дальнейшем.

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