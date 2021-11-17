Смоленский ЦУР обработал более 21 тысячи обращений местных жителей. Фото: Василий Вахрин

Центр управления регионом был создан 25 ноября 2020 года. Специалисты Центра на постоянной основе мониторят сообщения смолян в соцсетях и передают их ответственным органам власти.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с руководителем Центра Сергеем Королевым, в рамках которой стороны обсудили результаты работы Центра в 2021 году.

Год назад ЦУР приступил к работе в системе «Инцидент Менеджмент», и с того момента сотрудники Центра обработали более 21 тысячи обращений граждан. Заметно и увеличение количества запросов: за первый квартал 2021 года их поступило около 2 тысяч, во втором – почти 5 тысяч и в третьем квартале – более 8 тысяч. Наибольшее количество обращений от смолян, по словам руководителя Центра, отмечается после проведения прямых эфиров. Например, по итогам последней трансляции на площадке ЦУР с представителями Роспотребнадзора было обработано более 400 сообщений с помощью системы «Инцидент Менеджмент».

При этом, несмотря на рост числа сообщений, удалось сократить время ответа на них: раньше оно составляло около 6 часов 40 минут, сейчас средний показатель за год на час меньше.

Отдельно в рамках рабочей встречи рассматривался вопрос оказания содействия представителям органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований области специалистами ЦУР. Так, учреждениями совместно обработано более 32 тысяч обращений смолян на Госуслугах. Кроме того, при поддержке ЦУР для 8 профильных органов исполнительной власти региона разработаны 40 дорожных карт по устранению первопричин возникающих проблем. В настоящее время сотрудники Центра управления регионом готовят брендбук для ведения официальных страниц в соцсетях всех муниципальных образований области: каждый район будет иметь свою узнаваемую инфографику.

Сергей Королев также отметил, что более 360 сотрудников органов государственной власти региона прошли обучение по работе с обращениями граждан и ведению аккаунтов своих учреждений в соцсетях.

С августа было проведено 3 социологических исследования в онлайн-формате. Они затронули темы информационных предпочтений современной молодежи, работы общественного транспорта, а также вакцинации населения. Данная деятельность будет осуществляться и в дальнейшем.

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