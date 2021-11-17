Центральный СК взял на контроль проверку по факту нападения собаки на ребёнка в Смоленске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В соцсетях появилась информация о нападении бродячей собаки на 10-летнего мальчика. Животное набросилось на ребёнка в одном из дворов Краснинского переулка.

По данному факту смоленский СК организовал проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Смоленской области Анатолию Уханову представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий.

Ход указанных проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Читай также: под Смоленском у подсобного рабочего оторвало руку в цеху. Следком возбудил уголовное дело.