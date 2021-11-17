Более 7,5 тысяч человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

16 ноября в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в Вязьме. В зону отключения попали 252 жилых дома, в которых проживают 7650 человек (из них 1800 детей), а также два детских сада и две школы.

На место выехали 5 единиц техники и 10 специалистов ООО «Вода Смоленск». По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в 20:00 ремонтно-восстановительные работы завершены, местным жителям вернули холодную воду.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске жители Ленинского района останутся без воды 18 ноября. Причиной станут ремонтные работы.