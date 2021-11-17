Под Смоленском 34-летний мужчина погиб в пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 15:30 во вторник, 16 ноября, пожарные выехали в деревню Субботники Сычевского района по сообщению о пожаре.

К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены двухэтажная бревенчатая баня и деревянный гараж. Пожар ликвидирован. В результате случившегося оба строения уничтожены огнем полностью. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что в пожаре погиб 34-летний местный житель. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

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