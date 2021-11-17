Ремонт завершился в Смоленском областном наркологическом диспансере. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» завершили

ремонтные работы на нескольких объектах, рассказали в профильном департаменте.

В частности, был выполнен ремонт лестничного марша в стационаре на Краснофлотской, 27. Также рабочие обновили складское помещение, предназначенное для хранения лекарств. Кроме того, установлены новые двери на главном входе в здании на Большой Советской.

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