Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Смоленской области в 2022 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В областной администрации прошло совещание, в ходе которого обсуждались качество подготовки специалистов в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) и открытие Центра опережающей профессиональной подготовки в 2022 году.

Для обеспечение региона квалифицированными кадрами были созданы 11 образовательно-производственных кластеров, отметил губернатор Алексей Островский.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Образование» профессиональные образовательные организации региона оснащаются высокотехнологичным оборудованием. В частности, с 2019 года в Смоленской области было создано 23 мастерских по востребованным направлениям подготовки. В следующем учебном году появятся еще 12 мастерских, а до конца 2024 года их количество возрастет до 64, рассказали в пресс-службе администрации.

В колледжи и техникумы Смоленской области с каждым годом поступает все больше студентов. Так, по словам начальника департамента по образованию и науке Елены Талкиной, в 2021 году среднее профессиональное образование пришли получать на 260 человек больше, чем в 2020. Повышается и уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки современных специалистов – это следует из результатов оперативного мониторинга трудоустройства выпускников.

С 2019 года учреждения СПО за счет средств федерального бюджета осуществляют в регионе обучение отдельных категорий граждан: «лиц в возрасте 50-ти лет и старше», «женщин, находящиеся в декретном отпуске» и других. За это время обучение прошли почти 1,5 тысячи человек.

Также в 2019 году глава региона инициировал участие Смоленской области в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета для создания Центра опережающей профессиональной подготовки, который откроется в 2022 году.

Сотрудники Центра будут мониторить актуальную ситуацию на региональном рынке труда, прогнозировать востребованность кадров, формировать перечень компетенций опережающей подготовки.

Потребителями услуг Центра станут школьники, студенты и работодатели, которые будут обращаться за специалистами в рамках «точечного» запроса, ориентированного на специфику конкретного производства. В Центре можно будет пройти переподготовку или повышение квалификации, в том числе преподавателям и мастерам производственного обучения.

Записаться на обучение или получить информацию об услугах можно будет на специальной цифровой платформе.

На создание Центра было выделено более 20 миллионов рублей. Он разместится на базе Смоленского областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр» и будет оснащён всем необходимым оборудованием для инновационных пространств.

Стоит отметить, что департамент государственной службы занятости населения продолжит оказывать услугу по бесплатному обучению безработных граждан в том же объеме.

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