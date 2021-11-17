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Здоровье17 ноября 2021 8:56

579 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 ноября

8 человек не справились с болезнью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
579 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 ноября.

579 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 579 смолян. Общее число заболевших, по данным столичного Оперштаба, составляет 71 748.

За сутки выздоровели 193 человека, не справились с болезнью – 8. Всего 2 045 случаев с летальным исходом зафиксировано с начала пандемии.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 156 человек, из них 1 939 – в стационаре, 15 217 – на самоизоляции.

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