579 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 17 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 579 смолян. Общее число заболевших, по данным столичного Оперштаба, составляет 71 748.

За сутки выздоровели 193 человека, не справились с болезнью – 8. Всего 2 045 случаев с летальным исходом зафиксировано с начала пандемии.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 156 человек, из них 1 939 – в стационаре, 15 217 – на самоизоляции.

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