Следком и прокуратура организовали проверку по факту нарушения жилищных прав сирот в Монастырщине. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В соцсетях местные жители рассказали о том, что должностные лица администрации Монастырщинского района не предоставили девушке-сироте и ее малолетнему ребёнку жилье, которое положено ей по закону. Кроме того, сирота лишилась права на его получение в дальнейшем.

А её брат, по словам смолян, с декабря 2020 года продолжает находиться в очереди на получение жилплощади. Молодые люди вынуждены самостоятельно снимать и оплачивать квартиру.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что по информации о нарушении жилищных прав граждан, относящихся к категории детей-сирот, организована доследственная проверка. Бездействию ответственных лиц дадут правовую оценку, будет принято процессуальное решение.

Кроме того, проверку организовала смоленская прокуратура. Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области.

Ранее «КП» писала, что центральный СК взял на контроль проверку по факту нападения собаки на ребёнка в Смоленске. Об инциденте сообщили смоляне в соцсетях.