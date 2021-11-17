Смоленскэнерго завершило техперевооружение питающего центра «Ярцево-1»

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Одним из основных объектов инвестиционной программы филиала «Смоленскэнерго» в 2021 году стало техперевооружение подстанции 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока, сообщает пресс-служба компании.

Новая аккумуляторная батарея отечественного производства Stark OPzS700 заменила устаревшую кислотную, выработавшую свой ресурс за годы эксплуатации. По сравнению с предшествующей моделью, она менее чувствительна к толчковым токам, возникающим в различных режимах функционирования оборудования и способным привести к нарушениям в его работе. Кроме того, новый тип батареи компактнее, требует меньших затрат на обслуживание, долговечен и прост в эксплуатации.

Аккумуляторная батарея обеспечивает непрерывное питание вторичных цепей защиты и автоматики подстанции, независимо от общего состояния основной сети. Реализация всех указанных мероприятий гарантирует надежное питание вторичных цепей, повысит работоспособность устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты при аварийных режимах работы сети. Работа по замене старой аккумуляторной батареи завершена в сентябре 2021 года.

Основными потребителями, получающими электроэнергию от подстанции, являются средние школы и гимназии, детские сады и ясли, поисково-спасательный отряд, железнодорожный вокзал, поликлиники и больницы, артезианская скважина и иные социально-значимые объекты.

«Согласно правилам организации технического обслуживания и ремонта, на трансформаторных подстанциях периодически требуется модернизация основного оборудования. Подстанция Ярцево-1 – значимый энергообъект, обеспечивающий электроснабжение социально-значимых, бытовых и промышленных потребителей г. Ярцево. Выполнение запланированных мероприятий существенно повысит надежность, наблюдаемость и управляемость оборудования подстанции, безопасность для персонала, улучшит инженерную защищенность объекта, позволит гарантировать бесперебойность электроснабжения потребителей», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – директора Смоленскэнерго Олег Бонадысев.