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Путь до здания школы у каждого ученика свой. Кто-то ходит пешком, благо образовательное учреждение находится недалеко от дома. Кого-то довозят родители. А сотни мальчишек и девчонок, живущих в отдалённых сёлах и деревнях, на занятия доставляет школьный автобус. Дорога в школу для ребят должна быть максимально комфортной и безопасной, поэтому взрослые следят за тем, чтобы парк специализированных транспортных средств регулярно обновлялся.

В ноябре восемь районов Смоленщины получили новые школьные автобусы, которые были приобретены за счёт федерального бюджета в рамках поручения президента Владимира Путина.

«Это только первая партия из ожидаемых транспортных средств - ещё 16 автобусов поступят в регион в самое ближайшее время. А пока первые восемь единиц техники, оснащённых тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, отправились в Ершичский, Вяземский, Дорогобужский, Кардымовский, Краснинский, Починковский, Смоленский и Хиславичский районы. Как и любая техника, автопарк школьных автобусов нуждается в постоянном обновлении, требования к сроку эксплуатации достаточно жёсткие, а степень износа автотранспорта в ряде школ оставляет желать лучшего. Поэтому, несмотря на крайне напряжённый региональный бюджет, стараемся проводить работу по их закупке на системной основе», - рассказал губернатор Алексей Островский.

В дополнение к федеральным поставкам ежегодно за счёт областных средств осуществляется замена как минимум 15 единиц техники. Только за два последних года в регионе было приобретено 38 школьных автобусов. Как заверил губернатор, этой работе будет уделяться внимание и впредь.

«Она вдвойне важна ещё и потому, что возможностями регионального школьного автопарка ежедневно пользуются почти 5 тысяч смоленских ребят. И от этого в том числе зависит качество их образования», - подчеркнул Алексей Островский.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.